El movimiento sindical insistirá en reinstalar a Martha Rodríguez como su representante en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), luego de que el Consejo de Gobierno ordenara su separación.

Según explicó Deivis Ovares, representante de la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca), se realizará una Asamblea y, de forma paralela, se interpondrán recursos legales “porque es evidente que la destitución es ilegal”.

Aunque la intención apunta al regreso de Rodríguez, el gremio aclara que, por temas de transparencia, otras personas podrán intentar ser electas.

“En el movimiento sindical hay un alto consenso de darle el apoyo a la compañera Marta por su destacado papel en defensa de nuestros intereses como pueblo, pero por principios y legalidad también hay opción de que se presenten otros candidatos”, subrayó Ovares.

De acuerdo con Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la CCSS, la Junta Directiva espera que el sector reemplace pronto a su delegada.

La salida de Rodríguez ocurrió luego de que Undeca denunciara una persecución en su contra, ya que es la segunda vez que la apartan durante la administración Chaves Robles, tras un proceso disciplinario que se prolongó tres años.

En conferencia de prensa, varias agrupaciones afirmaron que el proceso de destitución está “viciado y espurio” e incluso lo calificaron como una violación a la Ley Constitutiva de la institución.

“Estamos alzando la voz para que se respete la autonomía institucional que tiene la CCSS, en los 82 años que tiene esta es la primera vez que un Gobierno se atreve a quitar a un representante de los trabajadores”, señaló Lenin Hernández, secretario del Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae).