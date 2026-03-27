Sindicatos dudan de estudio de Colypro

El Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro), realiazó el estudio denominado “Percepciones y realidades del magisterio sobre su situación sindical”, donde mediante un cuestionario recopiló 6.945 respuestas de docentes.

La investigación analizó percepciones sobre afiliación, participación sindical, confianza en las organizaciones y la efectividad de sus acciones y arrojó resultados negativos sobre los sindicatos como que un 48% del profesorado cuestiona el papel de los sindicatos ante los principales problemas del magisterio. también evidencia retos en representación, transparencia y respuesta a necesidades del sector educativo.

Tras los resultados, los sindicatos de educación tanto el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) y la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE) no dudaron en pronunciarse tras las consultas de este medio.

El presidente del SEC, Gilbert Díaz, afirmó que la encuesta es abiertamente irresponsable.

“Es una intromisión inaceptable en un ámbito que no le corresponde, violentando la autonomía sindical y evidenciando una preocupante desviación de sus funciones”, alegó el dirigente.

Además, cuestionó la legitimidad del Colegio para evaluar a las organizaciones gremiales al señalar que carece de toda autoridad moral, técnica y legal para posicionarse como evaluador de los sindicatos”.

“Estas iniciativas revelan una agenda ajena a los intereses reales del Magisterio Nacional. Este tipo de acciones resultan aún más alarmantes cuando provienen de una dirigencia que, lejos de fortalecer al gremio docente, se ha enfocado en judicializar a los profesionales de la educación, promoviendo la confrontación en lugar de buscar soluciones. Hoy, en vez de defender al magisterio, parece empeñada en perseguirlo para llevarlo a la vía penal”, dijo.

Por su parte, Gilda Montero, presidenta de ANDE, calificó el informe como un “pseudo estudio”, al considerar que no tiene “el matiz de una investigación seria o rigurosamente diseñada”.

“No es relevante para nuestra organización. Creo que ANDE tiene sus propios mecanismos para averiguar o investigar, con su afiliación, el nivel de satisfacción o inconformidad con el trabajo que hemos realizado. Así es que, sinceramente, no es relevante para esta organización”, enfatizó.

Este medio también pidió reacción a la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), sin embargo por medio de su presidente aseguraron que no se van a referir.