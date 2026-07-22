Sindicatos denuncian al Gobierno por parálisis en la CCSS

La representante electa del sector sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Rocío Alfaro Molina, denunció que el Gobierno utiliza “estrategias politiqueras” y la presidencia ejecutiva habría convocado a una nueva asamblea para elegir representantes.

Ante lo que califica como un intento “ilegal e ilegítimo” de nombrar una nueva representación, indicó que se presentó una medida cautelar anticipada ante el Tribunal Contencioso Administrativo contra el Consejo de Gobierno.

Alfaro denunció que las autoridades gubernamentales están ignorando la existencia del proceso de elección previo que no ha sido impugnado ni señalado por faltas en su procedimiento.

La funcionaria sostiene que esta situación mantiene a la Caja “descabezada”, ya que el Consejo de Gobierno ni siquiera respondió al trámite administrativo para la juramentación de las personas electas.

Alfaro advierte que esta parálisis administrativa impide resolver problemas urgentes para la población, tales como las listas de espera para operaciones, la falta de fármacos y el deterioro de la infraestructura hospitalaria.

Según los sindicatos, esta acción legal busca detener el rechazo del nombramiento sindical actual y evitar que el Ejecutivo realice sesiones de junta con integraciones irregulares cuyos acuerdos podrían resultar nulos.