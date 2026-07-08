Un grupo de organizaciones sindicales del sector educativo manifestó su rechazo a la disposición del Ministerio de Educación Pública (MEP) que restringe el abordaje de temas políticos dentro de los centros educativos del país, al considerar que la medida limita la libertad de enseñanza y la formación crítica del estudiantado.

Según los gremios, la circular pretende imponer una supuesta neutralidad ideológica en las aulas, pero en la práctica podría convertirse en un mecanismo de intimidación hacia el personal docente, cuya labor incluye promover entre los estudiantes la libertad de expresión y el pensamiento crítico, pilares fundamentales de la democracia costarricense.

Posición sindical

La presidenta de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Gilda Montero, señaló que la disposición genera preocupación entre la afiliación sindical y la sociedad en general.

“Estas disposiciones pueden considerarse intimidatorias para quienes ejercen la docencia y deben promover ante sus estudiantes la libertad ideológica, también en el ámbito político”, afirmó Montero.

Además, lamentó que el tema no fuera discutido previamente con las organizaciones que representan a miles de docentes en el país.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Dennis Solís, calificó los lineamientos como innecesarios.

“Nos parece que estos lineamientos están de sobra, ya que la Ley de Carrera Docente regula los deberes de los docentes, y más bien pareciera silenciar y amordazar el pensamiento crítico y disidente”, expresó Solís. Añadió además: “Este tipo de prácticas pretenden silenciar la crítica hacia el gobierno en temas sensibles y cotidianos, como las necesidades de los centros educativos, las situaciones de seguridad, entre otras”.

El Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC) también se pronunció en contra de la circular DM-CIR-0047-2026. Según el presidente del SEC, Gilberth Díaz, el documento no aporta claridad sobre la neutralidad que debe mantener el personal docente, sino que busca intimidar al Magisterio Nacional para que no critique la política educativa “ni denuncie la violencia y el deterioro democrático”.

“Señor ministro y señoras viceministras: su circular está de más. Las personas docentes no adoctrinamos, pero tampoco callamos ante la injusticia social”, expresó Díaz.

También recordó que la Ley Fundamental de Educación establece desde 1957 que la enseñanza debe fortalecer la democracia y el pensamiento crítico.

Ambos gremios, junto con el SEC, coincidieron en que las instituciones educativas no han sido utilizadas para adoctrinamiento político y advirtieron que las verdaderas distorsiones informativas se originan en el mal uso de las redes sociales.