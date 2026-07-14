Sindicato policial lamenta fallecimiento de oficial de Fuerza Pública

La Unión Nacional de Policías (UNP) lamentó el fallecimiento de un oficial de Fuerza Pública de apellido Mayorquín.

“Hoy despedimos a un ser humano cuya partida deja un vacío inmenso en el corazón de su familia, sus amigos y de quienes compartieron momentos con él”, indicaron.

La información fue ratificada por Esteban Fallas, secretario de la UNP, tras la consulta de Grupo Extra.

“Dios te reciba en su gloria y te conceda la luz, la paz y el descanso eterno”, externaron en redes sociales.

Fallas indicó que el joven falleció mientras realizaba un curso de Fronteras en el Centro de Formación Policial Murciélago.

El joven de 29 años desempeñaba sus funciones en la provincia de Guanacaste.