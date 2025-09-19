

Francisco Brenes Herrera

El futbolista Orlando Sinclair vive un momento especial con el Deportivo Saprissa. Tras anotar ante el Herediano, el atacante reconoció que esta es una de las pocas ocasiones en las que ha podido hilar tres partidos como titular de forma consecutiva. La última vez que el delantero disputó tres encuentros al hilo fue en noviembre de 2024 frente a Santos, San Carlos y Liberia.

Consultado sobre las críticas que ha recibido, Sinclair lo toma con tranquilidad. “Sí, creo que la gente se deja llevar mucho por comentarios sin fundamento de periodistas que a veces no se toman el tiempo de analizar esos minutos. Yo estoy tranquilo de que mi familia, el profe y mis compañeros ven mi trabajo y eso es lo que me llena”.

Reconoce que deben mejorar en concentración para sostener ventajas y cortar la racha sin triunfos como visitantes bajo el mando de Quesada.

Elogió el trabajo del preparador físico Marcelo Tulbovitz, a quien considera clave en el aumento de la intensidad del equipo.