Saprissa regresó a la senda del triunfo en el campeonato nacional tras imponerse 3-1 al conjunto de Guadalupe F.C.

Para el cuadro morado marcaron Orlando Sinclair, quien se lució con un doblete, y Kenay Myrie, que además se llevó los aplausos de los aficionados presentes en “La Cueva”.

Saprissa vs. Guadalupe. Foto: Issac Villalta.

Por parte del equipo guadalupano, Joao Maleck descontó desde el punto de penal.

Con esta victoria, Saprissa asciende a la tercera posición con 13 puntos, mientras que Guadalupe se mantiene en el último lugar de la tabla con apenas cinco unidades.

Saprissa alineó con: Esteban Alvarado, Pablo Arboine, Kendall Waston, Kenay Myrie, Joseph Mora, Sebastián Acuña, Fidel Escobar, Mariano Torres, Gerson Torres, Marvin Loría y Orlando Sinclair.

Guadalupe, por su parte, saltó al terreno de juego con: Jair Correa, Kenneth Carvajal, William Quirós, Leonel Peralta, Brandon Bonilla, René Miranda, Gina Mauro Morera, Sergio Núñez, Elián Morales, Héctor Carranza y Joao Maleck.