Saprissa regresó a la senda del triunfo en el campeonato nacional tras imponerse 3-1 al conjunto de Guadalupe F.C.
Para el cuadro morado marcaron Orlando Sinclair, quien se lució con un doblete, y Kenay Myrie, que además se llevó los aplausos de los aficionados presentes en “La Cueva”.
Por parte del equipo guadalupano, Joao Maleck descontó desde el punto de penal.
Con esta victoria, Saprissa asciende a la tercera posición con 13 puntos, mientras que Guadalupe se mantiene en el último lugar de la tabla con apenas cinco unidades.
Saprissa alineó con: Esteban Alvarado, Pablo Arboine, Kendall Waston, Kenay Myrie, Joseph Mora, Sebastián Acuña, Fidel Escobar, Mariano Torres, Gerson Torres, Marvin Loría y Orlando Sinclair.
Guadalupe, por su parte, saltó al terreno de juego con: Jair Correa, Kenneth Carvajal, William Quirós, Leonel Peralta, Brandon Bonilla, René Miranda, Gina Mauro Morera, Sergio Núñez, Elián Morales, Héctor Carranza y Joao Maleck.