Una de las estrategias planteadas por el Ministerio de Seguridad Pública para combatir la minería ilegal en Crucitas consiste en dinamitar los túneles construidos por los coligalleros.

El ministro de Seguridad, Mario Zamora, explicó recientemente ante el Concejo Municipal de San Carlos que no han podido ejecutar esta acción porque no cuentan con la autorización del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).

“Tenemos una problemática muy seria. No hemos recibido la autorización legal para detonar los túneles. Contamos con una Unidad de Explosivos que podría evitar, al menos, la minería semiindustrial que se realiza”, indicó Zamora.

Diario Extra consultó al Sinac sobre si Seguridad había presentado la solicitud correspondiente y por qué no se ha autorizado la detonación.

“Esta Área de Conservación no ha recibido ninguna solicitud para dinamitar túneles originados por la explotación ilegal de oro en la zona de Crucitas”, confirmaron las autoridades ambientales.

Además, aclararon que la actividad minera no se desarrolla dentro de un Área Silvestre Protegida, aunque el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo sí presenta afectaciones por invasiones, actualmente en proceso penal.

“El Sinac no tiene competencia en el uso de explosivos. En caso de emplearse, la competencia dependería de la eventual afectación a la flora y fauna”, agregaron.

También señalaron que el impacto en la fauna estaría relacionado principalmente con el ruido de las explosiones, y que este efecto sería temporal.

“No está de más indicar que, en otras ocasiones, ya se han dinamitado túneles”, afirmaron.

Otras acciones

El comandante de la Fuerza Pública, Junier Villalta, y el ministro Zamora detallaron que otra medida que esperan ejecutar es el derribo de las cuarterías, estructuras utilizadas como hospedaje temporal por los coligalleros.

Las autoridades han identificado 10 cuarterías, cada una con capacidad para albergar hasta 100 personas.

“Estas han sido intervenidas frecuentemente por las autoridades, y ya hay procesos de destrucción en tres de ellas”, aseguró Villalta.

Zamora agregó que están urgidos por obtener autorización para demoler estas estructuras, ya que se ubican en propiedad privada y requieren el permiso de un juez para ejecutar la demolición.