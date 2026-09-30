Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) no realizará elecciones para escoger a su nuevo Directorio Ejecutivo Nacional.

Gilbert Díaz continuará como presidente del sindicato por otros cuatro años, luego de que el Tribunal de Elecciones (TESEC) declarara este miércoles a la papeleta de Unidad y Trabajo (UTRA) como ganadora del proceso 2026-2030, sin necesidad de votación.

La decisión se tomó porque la otra papeleta inscrita, Fuerza y Acción para la Renovación Organizativa (FARO), quedó sin uno de sus candidatos. El partido era liderado por Yorgina Alvarado, quien era secretaria general.

¿Qué pasó con FARO?

Según la resolución, el Artículo 27 del Reglamento Estatutario para la Elección del Directorio Ejecutivo Nacional exige que cada papeleta tenga una persona candidata para todos los puestos de ese órgano. Ambas tendencias inscribieron sus papeletas dentro del plazo establecido.

Sin embargo, el Tribunal de Ética y Disciplina del SEC, mediante la resolución 391-TED-SEC-012-2026-MRVC, del 21 de setiembre, expulsó a Marcos Vinicio Rodríguez Castillo, integrante de la papeleta FARO.

Según el TESEC, esa resolución quedó firme porque Rodríguez Castillo no presentó recurso de revocatoria ni apelación ante el Consejo Nacional de Representantes, como permite el Artículo 119 del Estatuto.

Con la expulsión, el candidato perdió la condición de afiliado necesaria para integrar una papeleta y aspirar a un cargo de dirección sindical. Por eso, FARO quedó sin candidato para uno de los puestos.

¿Por qué no se permitió sustituirlo?

El TESEC indicó que la papeleta no podía corregirse con una nueva inscripción ni con un reemplazo, pues el período de inscripción ya había vencido.

Según la resolución, permitirlo alteraría la composición de la contienda y afectaría la igualdad entre las tendencias y la seguridad jurídica del proceso.

Por ello, el Tribunal tuvo a FARO como una papeleta incompleta y no habilitada para continuar en la elección.

Aclaró que esto no desconoce la inscripción original, pues la habilitación dependía de mantener los requisitos.

Elección sin votación

Al quedar UTRA como única papeleta completa y válida, el TESEC aplicó el Artículo 28 del Reglamento, que lo faculta para declarar ganadora a la única papeleta válidamente inscrita sin realizar el acto de votación. Con esa resolución, el Tribunal declaró concluido el proceso electoral para el período 2026-2030.

La resolución lleva las firmas de:

Alejandro López Martínez, presidente del TESEC

Bilvia Núñez García, secretaria de actas

Sandra Marchena Morales y Angelina Villalobos Azofeifa, vocales

Rosibel Cordero Piedra, suplente

Este medio trató de obtener la versión de Díaz, así como de Alvarado, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.