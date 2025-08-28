Tras el proceso de fortalecimiento y expansión territorial, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) anuncia la realización de una feria de empleo que ofrecerá hasta 100 plazas laborales.

Esta feria tendrá lugar del 2 al 5 de septiembre en distintas regiones del país, en coordinación con la Dirección General de Servicio Civil.

El proceso estará dirigido a profesionales y técnicos en áreas como: Ciencias agropecuarias, Biología, Química, Informática, Secretariado, entre otras.

Los requisitos para participar de esta actividad son:

Cédula de identidad vigente

Atestados académicos y laborales

Correo electrónico y número de teléfono actualizados

Fechas importantes

La Feria se desarrollará del 2 al 3 de setiembre en los siguientes puntos estratégicos:

Grecia: en la sede de Dirección Regional Central Occidental

San Carlos: en la sede de Dirección Regional Huetar Norte

Cartago: en la sede de Dirección Regional Central Oriental

Liberia: en la sede de Dirección Regional Chorotega

Limón: en la sede de Estación de Cuarentena

Corredores: en la sede de AEA Ciudad Neilly

Y del 4 al 5 de setiembre:

Heredia: en la sede de AEA Heredia

Siquirres: en la sede de Dirección Regional Huetar Caribe

Parrita: en la sede de AEA de Parrita

Pérez Zeledón: en la sede de Dirección Regional Brunca

San José: en la sede de Oficinas Centrales

Importante destacar que durante la feria de empleo no se realizaran entrevistas, ya que el propósito es recopilar y actualizar la base de personas elegibles para nombramientos futuros bajo el régimen de Servicio Civil.

También ofrecerán:

Orientación y acompañamiento por parte del personal de Recursos Humanos del MAG,

Aplicación de pruebas de idoneidad con el apoyo del Servicio Civil

Proceso para el nombramiento de al menos 100 personas antes de finalizar el año

Para consultas específicas sobre el proceso, MAG habilitará el correo electrónico oficial feriaempleo@mag.go.cr y el número de teléfono 2105-6113.

Con esta feria, el MAG impulsa el desarrollo rural por medio de la incorporación de talento especializado que potenciará la innovación y productividad del sector agropecuario, asegurando un futuro más sostenible y competitivo para las comunidades productoras de todo el país.