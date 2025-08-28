Tras el proceso de fortalecimiento y expansión territorial, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) anuncia la realización de una feria de empleo que ofrecerá hasta 100 plazas laborales.
Esta feria tendrá lugar del 2 al 5 de septiembre en distintas regiones del país, en coordinación con la Dirección General de Servicio Civil.
El proceso estará dirigido a profesionales y técnicos en áreas como: Ciencias agropecuarias, Biología, Química, Informática, Secretariado, entre otras.
Los requisitos para participar de esta actividad son:
- Cédula de identidad vigente
- Atestados académicos y laborales
- Correo electrónico y número de teléfono actualizados
Fechas importantes
La Feria se desarrollará del 2 al 3 de setiembre en los siguientes puntos estratégicos:
- Grecia: en la sede de Dirección Regional Central Occidental
- San Carlos: en la sede de Dirección Regional Huetar Norte
- Cartago: en la sede de Dirección Regional Central Oriental
- Liberia: en la sede de Dirección Regional Chorotega
- Limón: en la sede de Estación de Cuarentena
- Corredores: en la sede de AEA Ciudad Neilly
Y del 4 al 5 de setiembre:
- Heredia: en la sede de AEA Heredia
- Siquirres: en la sede de Dirección Regional Huetar Caribe
- Parrita: en la sede de AEA de Parrita
- Pérez Zeledón: en la sede de Dirección Regional Brunca
- San José: en la sede de Oficinas Centrales
Importante destacar que durante la feria de empleo no se realizaran entrevistas, ya que el propósito es recopilar y actualizar la base de personas elegibles para nombramientos futuros bajo el régimen de Servicio Civil.
También ofrecerán:
- Orientación y acompañamiento por parte del personal de Recursos Humanos del MAG,
- Aplicación de pruebas de idoneidad con el apoyo del Servicio Civil
- Proceso para el nombramiento de al menos 100 personas antes de finalizar el año
Para consultas específicas sobre el proceso, MAG habilitará el correo electrónico oficial feriaempleo@mag.go.cr y el número de teléfono 2105-6113.
Con esta feria, el MAG impulsa el desarrollo rural por medio de la incorporación de talento especializado que potenciará la innovación y productividad del sector agropecuario, asegurando un futuro más sostenible y competitivo para las comunidades productoras de todo el país.