Sin salario, sin descanso y con pasaportes retenidos: Investigan trata de menores

2 extranjeros fueron detenidos

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En una intervención realizada en vía pública, oficiales de la Policía Profesional de Migración detuvieron la mañana del martes a dos personas como sospechosas del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, en perjuicio de dos menores de edad de nacionalidad venezolana.

Las aprehensiones se llevaron a cabo en el sector de San Rafael de Alajuela. Los detenidos fueron identificados con los apellidos Feng (hombre de nacionalidad china) y Wu (mujer).

De acuerdo con las investigaciones policiales, los sospechosos se habrían aprovechado de la condición de vulnerabilidad de las víctimas para incorporarlas a las labores de un establecimiento comercial tipo supermercado y otros locales de la zona.

Según el informe de las autoridades, el sujeto de apellido Feng se encargaba del traslado de los jóvenes y, junto a la mujer de apellido Wu, mantenía el control directo sobre ellos bajo condiciones extremas:

  • Jornadas inhumanas: Los menores trabajaban más de 12 horas continuas, sin días de descanso ni tiempos asignados para alimentación.
  • Cero remuneración y seguro: No recibían pago económico ni contaban con seguro médico ni derechos laborales básicos.
  • Retención de documentos: Los sospechosos les habrían retenido los pasaportes y documentos personales para coaccionarlos.
  • Aislamiento: Les restringían la libertad de tránsito y la comunicación, impidiéndoles salir de los domicilios o locales comerciales para realizar actividades sociales.

Tras el operativo, las autoridades migratorias reiteraron su compromiso contra las redes de trata de personas e instaron a la ciudadanía a alertar sobre posibles casos similares de forma anónima a través de la línea de emergencias 911 o al teléfono policial 2106-4005.