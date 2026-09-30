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En una intervención realizada en vía pública, oficiales de la Policía Profesional de Migración detuvieron la mañana del martes a dos personas como sospechosas del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, en perjuicio de dos menores de edad de nacionalidad venezolana.
Las aprehensiones se llevaron a cabo en el sector de San Rafael de Alajuela. Los detenidos fueron identificados con los apellidos Feng (hombre de nacionalidad china) y Wu (mujer).
De acuerdo con las investigaciones policiales, los sospechosos se habrían aprovechado de la condición de vulnerabilidad de las víctimas para incorporarlas a las labores de un establecimiento comercial tipo supermercado y otros locales de la zona.
Según el informe de las autoridades, el sujeto de apellido Feng se encargaba del traslado de los jóvenes y, junto a la mujer de apellido Wu, mantenía el control directo sobre ellos bajo condiciones extremas:
Tras el operativo, las autoridades migratorias reiteraron su compromiso contra las redes de trata de personas e instaron a la ciudadanía a alertar sobre posibles casos similares de forma anónima a través de la línea de emergencias 911 o al teléfono policial 2106-4005.