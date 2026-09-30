Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

En una intervención realizada en vía pública, oficiales de la Policía Profesional de Migración detuvieron la mañana del martes a dos personas como sospechosas del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, en perjuicio de dos menores de edad de nacionalidad venezolana.

Las aprehensiones se llevaron a cabo en el sector de San Rafael de Alajuela. Los detenidos fueron identificados con los apellidos Feng (hombre de nacionalidad china) y Wu (mujer).

De acuerdo con las investigaciones policiales, los sospechosos se habrían aprovechado de la condición de vulnerabilidad de las víctimas para incorporarlas a las labores de un establecimiento comercial tipo supermercado y otros locales de la zona.

Según el informe de las autoridades, el sujeto de apellido Feng se encargaba del traslado de los jóvenes y, junto a la mujer de apellido Wu, mantenía el control directo sobre ellos bajo condiciones extremas:

Jornadas inhumanas: Los menores trabajaban más de 12 horas continuas, sin días de descanso ni tiempos asignados para alimentación.

Los menores trabajaban más de 12 horas continuas, sin días de descanso ni tiempos asignados para alimentación. Cero remuneración y seguro: No recibían pago económico ni contaban con seguro médico ni derechos laborales básicos.

No recibían pago económico ni contaban con seguro médico ni derechos laborales básicos. Retención de documentos: Los sospechosos les habrían retenido los pasaportes y documentos personales para coaccionarlos.

Los sospechosos les habrían retenido los pasaportes y documentos personales para coaccionarlos. Aislamiento: Les restringían la libertad de tránsito y la comunicación, impidiéndoles salir de los domicilios o locales comerciales para realizar actividades sociales.

Tras el operativo, las autoridades migratorias reiteraron su compromiso contra las redes de trata de personas e instaron a la ciudadanía a alertar sobre posibles casos similares de forma anónima a través de la línea de emergencias 911 o al teléfono policial 2106-4005.