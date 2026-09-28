Sin redistribución para 2027: Universidades mantendrán el mismo monto del FEES

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

El Consejo Nacional de Rectores (Conare) acordó mantener para 2027 las mismas bases de distribución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que estuvieron vigentes durante 2026.

Esto significa que, mientras se define el monto global del FEES para el próximo año, cada universidad pública tendrá como base los porcentajes utilizados este año para elaborar su presupuesto ordinario de 2027.

La distribución acordada establece un 49,88% para la Universidad de Costa Rica (UCR), 20,83% para la Universidad Nacional (UNA), 11,22% para el Tecnológico de Costa Rica (TEC), 9,47% para la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y 6,81% para la Universidad Técnica Nacional (UTN).

Además, Conare recibirá un 1,59%, mientras que un 0,21% se destinará a proyectos y planes de trabajo de comisiones y subcomisiones interuniversitarias.

El monto en colones, quedaría así en caso de que no haya un aumento para el próximo año y que el presupuesto se mantenga en los más de ¢593 mil millones:

Monto total del FEES aún no está definido

El acuerdo no establece cuánto dinero recibirá en total el sistema universitario estatal durante 2027. Lo anterior, al no alcanzarse un acuerdo sobre el monto del FEES en la Comisión de Enlace en las negociaciones anteriores.

La definición del financiamiento corresponde ahora a la Asamblea Legislativa, de acuerdo con el artículo 85 de la Constitución Política. Son los diputados de la comisión de Asuntos Hacendarios quienes definirán si hay un aumento o se mantienen los mismos ¢593.484.833.105 para el próximo año.

La distribución porcentual acordada por Conare servirá como base para los presupuestos ordinarios de las universidades públicas, que serán presentados ante la Contraloría General de la República.

Distribución del FEES