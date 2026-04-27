Sin quórum: Diputados se ausentan y evitan votar proyectos clave

Los diputados de la Asamblea Legislativa se ausentaron de la sesión ordinaria de este lunes y evitan votar proyectos clave y el caso contra el diputado de Nueva República, Fabricio Alvarado, por presunto hostigamiento sexual.

Uno de los proyectos que se esperaba votar hoy era la aprobación del préstamo para el tren eléctrico.

El Partido Liberación Nacional (PLN) solicitó a los diputados de gobierno hacerse presentes; sin embargo, no fue el caso. Solo hubo 34 diputados presentes.

Además, en plenario se discutiría el expediente 25.400, sobre la denuncia contra el diputado de Nueva República, Fabricio Alvarado, por presunto hostigamiento sexual contra la exdiputada de ese mismo partido, Marulin Azofeifa.

Debido a las ausencias, el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, suspendió la sesión.

Los ausentes fueron: