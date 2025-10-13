Francia no logró consolidar su pase automático al Mundial 2026 tras empatar 2-2 contra Islandia en Reikiavik. El marcador final sorprendió a los franceses, que deberán esperar para asegurar su boleto.



Islandia abrió el marcador con gol de Pálsson al minuto 38, pero Francia reaccionó con anotaciones de Nkunku (62’) y Mateta (67’). Cuando todo parecía decidido, Kristian Hlynsson puso el empate definitivo en el 91’. El resultado deja a Islandia con vida en el grupo y a los franceses con incertidumbre para definir su clasificación.



🤯🇮🇸🇫🇷 ISLANDIA SE LO EMPATÓ A FRANCIA SACANDO DEL MEDIO LUEGO DEL 1-2.pic.twitter.com/dOc2VkPGda — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 13, 2025

Los hombres de Deschamps tendrán que esperar hasta el 13 de noviembre para lograr la clasificación directa cuando enfrenten a la selección de Ucrania en suelo francés.

Escrito por: Francisco Brenes Herrera

Colabordor Grupo Extra