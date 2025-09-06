La Liga de Futsal de Costa Rica (LIFUTSAL) confirmó la exclusión de la selección femenina de futsal de los XXI Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. Según la notificación de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), el Comité Olímpico Nacional de Costa Rica (CON) determinó que la disciplina será representada únicamente por la rama masculina.

Sobre esta decisión, el presidente del CON, Henry Núñez, explicó: “La exclusión de la selección femenina de futsal obedeció a criterios estratégicos de planificación. Se priorizaron disciplinas con mayores probabilidades de medalla, buscando optimizar los recursos disponibles y garantizar las mejores condiciones a los 505 atletas que integran la delegación nacional”.

LIFUTSAL lamentó profundamente la exclusión, destacando el esfuerzo y preparación de las jugadoras, al tiempo que reafirmó su compromiso de seguir apoyando el desarrollo del futsal femenino en futuras competencias.