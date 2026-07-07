Sin fuente y en abandono: Así luce el Parque de Guadalupe tras renovación

Solo un 45% de las obras prometidas fueron ejecutadas y la tradicional fuente del Parque de Guadalupe ya no existe. Ese es el panorama que dejó el fallido proyecto de remodelación, cuyas obras fueron detenidas tras vencer el plazo contractual con menos de la mitad de avance, según la Municipalidad de Goicoechea.

El gobierno local confirmó que dio por terminado el contrato con la empresa constructora al no encontrar justificaciones técnicas o legales que permitieran ampliar el plazo de ejecución, ya que el proyecto, adjudicado por ¢950 millones, debía concluir el pasado 29 de junio.

Fernando Chavarría, alcalde de Goicoechea, explicó a Grupo Extra que el atraso quedó evidenciado en las inspecciones realizadas durante la construcción.

Los trabajos tienen menos del 50% de avance según la alcaldía.

“La empresa tenía que iniciar labores en octubre del año pasado y se comprometió, según la licitación, en tener la obra en ocho meses. El Departamento de Ingeniería oportunamente, semana a semana, venía haciendo inspecciones, las cuales no reflejaban la rapidez que indicaron en el cartel”, detalló. El alcalde añadió que tampoco hubo elementos extraordinarios que justificaran el incumplimiento, como condiciones climáticas adversas u otras situaciones de fuerza mayor, por lo que la Municipalidad decidió finalizar la relación contractual y asumir el control del proyecto.

Pago parcial y cobro de multas

Pese a que la obra quedó inconclusa, la Municipalidad tuvo que pagar el monto correspondiente al avance ejecutado, aunque ahora buscará recuperar parte de esos recursos mediante multas y la ejecución de las garantías de cumplimiento.

Fernando Chavarría Alcalde de Goicoechea “Una semana antes de que finalizara el plazo de la contratación nos encontramos que entre el 42% y 45% era lo ejecutado, y no existían razones técnicas o jurídicas para ampliar la contratación, por lo que decidimos terminarla”.



“Se pagó alrededor de ¢420 millones por el avance de la obra, pero también hay que restarle el tema de las multas. Al día del vencimiento del contrato la empresa acumulaba casi ¢40 millones por atrasos y además existe una garantía de cumplimiento superior a los ¢50 millones cuya ejecución será analizada. Solo por las labores de limpieza hemos retirado más de cuatro vagonetas de basura y esos costos también serán cobrados a la empresa”, indicó Chavarría.

El jerarca aseguró que además solicitará un análisis jurídico para determinar si corresponde imponer otras sanciones administrativas por el incumplimiento del contrato.

Nueva licitación

Según expresó el alcalde a este medio, ya se giraron instrucciones para iniciar un nuevo proceso de contratación que permita concluir las obras con el monto restante de la licitación original, es decir, aproximadamente ¢500 millones.

El sitio se mantendrá con latas para evitar el ingreso de personas.

“Al Departamento de Ingeniería le giré instrucciones para que, en un plazo no mayor a dos meses, elabore el cartel y nuevamente saque adelante este proyecto. Si todo sale bien y no enfrentamos nuevas apelaciones, la idea es que en junio de 2027 estemos inaugurando ya el parque”, afirmó Chavarría. Mientras se desarrolla la nueva licitación, el sitio permanecerá cerrado al público y bajo vigilancia permanente.

“El parque está totalmente cubierto por cerramientos y la Policía Municipal mantiene una orden de vigilancia constante. Además, giré instrucciones al Departamento de Obras para que esté velando por el cuido respectivo del parque y evitar que se deteriore aún más mientras inicia la nueva contratación”, concluyó.

Según las proyecciones del gobierno local, la contratación estará lista para septiembre y los trabajos concluirán a mediados de 2027.