Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
“Un país que quiera aspirar a un futuro viable, justo y educativo no puede disminuirle recursos a la educación (…). Lo que hacemos mañana es un acto para poder defender el presupuesto universitario, pero además todo el presupuesto de educación, porque nuevamente, sin educación no hay un futuro viable y posible para el país”.
Con ese mensaje, Jorge Herrera, presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y rector de la Universidad Nacional (UNA), convocó a la comunidad universitaria a participar en la marcha nacional este martes 20 de octubre.
La marcha saldrá a las 9:00 a. m. de la Fuente de la Hispanidad, en San Pedro de Montes de Oca, y se dirigirá hacia la Plaza de la Democracia. También se realizarán actividades en distintas regiones donde las universidades públicas tienen presencia.
La convocatoria se da en medio de la discusión del presupuesto nacional para 2027 y de varias mociones presentadas por diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) que, según los rectores, buscan eliminar recursos destinados a las universidades públicas.
Herrera señaló que las propuestas afectan partidas que consideran necesarias para mantener el funcionamiento de las sedes regionales y ampliar las oportunidades de formación profesional fuera de la Gran Área Metropolitana.
Rectores cuestionan las mociones presupuestarias
Durante la conferencia de prensa, Herrera explicó que las universidades están preocupadas por las propuestas relacionadas con las mociones presentadas por el oficialismo:
- Moción 104: Recorta ¢8.918 millones de gastos operativos a cuatro universidades (UNA, UCR, TEC y UNED) para trasladarlos al pago de pensiones de Jupema.
- Moción 16: Reduce ¢8.048 millones en fondos de inversión del FEES a cinco universidades públicas para enviarlos también a pensiones educativas. (Fue rechazada; sin embargo, será sometida a revisión.
- Moción 105: Redistribuye ¢462.200.000,00 de olimpiadas científicas que manejaba la UCR, repartiéndolos ahora entre la UCR y la UNA.
Estudiantes llaman a defender la educación pública
Las representaciones estudiantiles también respaldaron la convocatoria e hicieron un llamado a padres y madres de familia, estudiantes de colegio, pensionados y otros sectores relacionados con el sector salud, agro, seguridad, entre otros, para que se sumen a la movilización.
Durante la conferencia, señalaron que la defensa de la educación pública no debe limitarse a las universidades, sino que involucra las oportunidades educativas y el desarrollo de las comunidades.
“No entiendo cómo alguien que tiene hijos, cómo alguien que pasó por la educación pública, y alguien que sabe el motor social que puede traer, la ataca como nos está pasando ahorita”, dijo María José Zamora, presidenta de la Feitec.
Los estudiantes manifestaron que están dispuestos a dialogar, pero advirtieron que mantendrán las acciones de protesta para defender sus demandas.