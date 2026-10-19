“Un país que quiera aspirar a un futuro viable, justo y educativo no puede disminuirle recursos a la educación (…). Lo que hacemos mañana es un acto para poder defender el presupuesto universitario, pero además todo el presupuesto de educación, porque nuevamente, sin educación no hay un futuro viable y posible para el país”.

Con ese mensaje, Jorge Herrera, presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y rector de la Universidad Nacional (UNA), convocó a la comunidad universitaria a participar en la marcha nacional este martes 20 de octubre.

La marcha saldrá a las 9:00 a. m. de la Fuente de la Hispanidad, en San Pedro de Montes de Oca, y se dirigirá hacia la Plaza de la Democracia. También se realizarán actividades en distintas regiones donde las universidades públicas tienen presencia.

La convocatoria se da en medio de la discusión del presupuesto nacional para 2027 y de varias mociones presentadas por diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) que, según los rectores, buscan eliminar recursos destinados a las universidades públicas.

Herrera señaló que las propuestas afectan partidas que consideran necesarias para mantener el funcionamiento de las sedes regionales y ampliar las oportunidades de formación profesional fuera de la Gran Área Metropolitana.