Licda. Melisa Carvajal

Contadora Pública Autorizada

Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica

En medio de las promesas electorales, un tema clave sigue ausente del debate nacional: el control interno. Este no constituye solo un asunto técnico, sino un elemento esencial para la gobernabilidad, la justicia tributaria y la legitimidad democrática.

Aunque la Ley General de Control Interno (2002) establece lineamientos claros, en diversas instituciones su implementación aún presenta limitaciones: persisten desafíos en la ejecución de mejoras, en la disponibilidad de recursos para las auditorías internas y en la gestión de riesgos. Estas debilidades pueden traducirse en una menor eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Un reto adicional lo representan los precios de transferencia. La resolución MH-DGT-RES-0026-2025 requerirá que numerosas empresas declaren, a partir de noviembre de 2025, sus operaciones con partes vinculadas mediante el sistema TRIBU-CR. Esta disposición busca evitar la manipulación de precios internos con fines de reducción tributaria. Sin embargo, demanda una documentación robusta y un fortalecimiento del control interno en materia fiscal. Tanto el sector privado como el público enfrentan desafíos en su preparación para esta nueva fiscalización.

En este contexto, el Contador Público Autorizado debe desempeñar un papel estratégico, orientado a la prevención de riesgos, la interpretación de estructuras complejas y la detección de prácticas elusivas.

Paralelamente, el dumping fiscal y comercial plantea un riesgo para la producción nacional y la base tributaria, ya que la importación de productos a precios inferiores al costo real puede generar distorsiones económicas.

Este fenómeno constituye también un problema de control interno. Sin capacidades técnicas sólidas, el Estado enfrenta dificultades para aplicar sanciones y prevenir irregularidades. El fraude contemporáneo, más que basarse en documentación falsificada, se apoya en instrumentos legales formalmente válidos.

Asimismo, de cara a las elecciones de 2026, resulta esencial garantizar un control interno efectivo del proceso electoral, con trazabilidad, transparencia y supervisión verificable. La democracia se consolida mediante controles eficaces y no únicamente mediante declaraciones de principios.

En conclusión, el Contador Público Autorizado debe asumir un rol activo en la promoción de la transparencia institucional. Es fundamental fortalecer las auditorías, optimizar los recursos y consolidar una cultura de control interno sostenible. Más que nuevos tributos, Costa Rica requiere una administración eficiente de los existentes, sustentada en voluntad política y en sistemas de control interno que funcionen de manera efectiva.