El emblemático dúo Sin Bandera regresará a Costa Rica con nuevas composiciones para marcar un reencuentro con el público tico tras más de dos años de ausencia.

El esperado concierto será el sábado 11 de abril de 2026 a las 7:30 p.m. en el Anfiteatro de Parque Viva, Alajuela, en el marco de la celebración de sus 25 años de trayectoria musical.

Este evento forma parte de su gira internacional Escenas Tour, que los llevará por varios países de Latinoamérica como México, Argentina y, por supuesto, Costa Rica. Durante esta gira, el dúo integrado por Leonel García y Noel Schajris presentará en vivo algunas de las canciones inéditas que adelantan su séptimo álbum de estudio, programado para lanzarse oficialmente a finales de este año.

“Estos 25 años han sido un viaje lleno de canciones, historias y momentos irrepetibles. Queremos agradecer a nuestro público por acompañarnos siempre, y este nuevo álbum es nuestra forma de devolverles todo ese amor”, expresaron Leonel y Noel.

Los artistas añadieron que esta gira es especial para ellos porque “marca el comienzo de una nueva era en el grupo”.