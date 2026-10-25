Sin agua ni comida: Cruz Roja busca a tres hombres perdidos en montaña

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

La Cruz Roja Costarricense activó un operativo de búsqueda y rescate para localizar a tres hombres adultos reportados como extraviados en el sector de Piedras Blanco, en Salitral de Santa Ana, San José.

La atención del incidente se mantiene en condición de desarrollo tras confirmarse que los excursionistas ingresaron a la zona durante la madrugada de este domingo.

De acuerdo con los datos preliminares, el grupo ingresó cerca de las 2:00 a. m. por el sector de La Ventolera, en las inmediaciones del campo base, con la intención de completar la ruta y salir por el sector del puente. No obstante, entre las principales complicaciones identificadas destaca que únicamente uno de los tres hombres posee experiencia en montaña. Asimismo, las autoridades informaron que los extraviados no disponen de agua, abrigo ni alimentos.

Ante la gravedad del escenario, la Benemérita desplegó una unidad de soporte básico junto con personal de la Unidad Especializada de Búsqueda y Rescate Terrestre para abordar la emergencia en el sitio. Los equipos de auxilio continúan en la zona mientras la situación se mantiene en desarrollo.