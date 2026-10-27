¡Sin agua! Más de 54 mil heredianos se quedarán sin servicio

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) realizará tres trabajos de mantenimiento en su infraestructura de agua potable durante los días 28 y 29 de octubre, lo que dejará sin agua a 54.888 heredianos.

De acuerdo con ESPH, los trabajos se desarrollarán en horario de 7:00 am a 1:00 pm. Las labores incluyen el lavado de los tanques La Joya y Ciénega Sur, así como de la planta potabilizadora Río II.

Desglose de los trabajos a realizar

Miércoles 28 de octubre: El lavado del tanque Ciénega Sur podría provocar fluctuaciones en 8.540 personas de los distritos de Concepción y San Rafael.

En Concepción, los sectores contemplados incluyen el centro del distrito, calle Ciénega, calles Los Salvadoreños, Hernández, Tierra Blanca, Las Cruces, Paniagua, Vargas, Los Faroles, Burial, La Hacienda y Los Cipreses.

También se incluyen Kitimak, El Palenque, Subestación Concepción, Urbanización Vistas del Tural, Beneficio Camacho y Lomas del Castillo.

En San Rafael, los sectores contemplados son el Condominio Vistas San Rafael y calle Puente Piedra.

El lavado del tanque Ciénega Sur podría provocar fluctuaciones en 8.540 personas de los distritos de Concepción y San Rafael. En Concepción, los sectores contemplados incluyen el centro del distrito, calle Ciénega, calles Los Salvadoreños, Hernández, Tierra Blanca, Las Cruces, Paniagua, Vargas, Los Faroles, Burial, La Hacienda y Los Cipreses. También se incluyen Kitimak, El Palenque, Subestación Concepción, Urbanización Vistas del Tural, Beneficio Camacho y Lomas del Castillo. En San Rafael, los sectores contemplados son el Condominio Vistas San Rafael y calle Puente Piedra. Jueves 29 de octubre: El lavado de la planta potabilizadora Río II podría ocasionar fluctuaciones en 8.296 personas de los distritos de Los Ángeles y San Rafael.

En Los Ángeles, los sectores contemplados incluyen el antiguo Hotel La Condesa, calles Naranjo, Murillo, Las Monjas, EBAIS, Lobos, La Honguera, Hernández, Vargas y La Saca. Además, la Escuela Los Ángeles, bar Sherekan, Añoranzas, Licorera Lilo, Pollos El Monte, Equestrian Estates, bar Pontevedra, Colegio Nueva Generación y Condominio Bello Verde.

En San Rafael, los sectores contemplados incluyen los alrededores del tanque Chamaco, calle Mata de Plátano, Urbanización La Quinta, parte de calle Nueva y Urbanización La Alameda.

La ESPH recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias y almacenar únicamente el agua que requieran para cubrir sus actividades básicas durante el periodo de suspensión.

Si desea más información de las suspensiones, puede visitar el sitio web o llamar al 2562-3774 de ESPH.