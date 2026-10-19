¡Sin agua! Más de 51 mil heredianos se quedarán sin servicio

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) realizará durante esta semana el lavado interno de los tanques de almacenamiento Breña Mora, San Vicente y Chamaco, lo que dejará sin agua a 51.924 heredianos.

De acuerdo con ESPH, los trabajos se desarrollarán en horario de 7:00 am a 1:00 pm, durante los días 20, 21 y 22 de octubre.

Desglose de los trabajos a realizar

Martes 20 de octubre: lavado interno del tanque Breña Mora, en Concepción de San Rafael. La suspensión afectará a 4.544 personas de sectores como calle Anonos, Caballeriza, calle Chávez, Los Potreros, calle Targua, Charquillo y calle Mercedes.

lavado interno del tanque Breña Mora, en Concepción de San Rafael. La suspensión afectará a 4.544 personas de sectores como calle Anonos, Caballeriza, calle Chávez, Los Potreros, calle Targua, Charquillo y calle Mercedes. Miércoles 21 de octubre: trabajos en tanque San Vicente, ubicado en el cantón de Heredia. La afectación será para 6.352 personas de comunidades de Ulloa y sectores de San Francisco, entre ellas calle La Deportiva, La Carpintera, Rosedal I, Bosques de Velarde, Monte Flora, Campo Bello, Hacienda San Francisco, Vistas del Valle, Torres de Velarde, Vía Heredia, condominio Los

Sauces y urbanización El Trébol.

trabajos en tanque San Vicente, ubicado en el cantón de Heredia. La afectación será para 6.352 personas de comunidades de Ulloa y sectores de San Francisco, entre ellas calle La Deportiva, La Carpintera, Rosedal I, Bosques de Velarde, Monte Flora, Campo Bello, Hacienda San Francisco, Vistas del Valle, Torres de Velarde, Vía Heredia, condominio Los Sauces y urbanización El Trébol. Jueves 22 de octubre: Se realizará el lavado interno del tanque Chamaco, en el distrito de San Rafael. Este trabajo podría dejar sin agua a 41.028 personas de sectores como el centro de San Rafael, San Josecito, Santiago y Concepción. Entre los sectores incluidos se encuentran las urbanizaciones Arguedas Molina, Las Bermúdez, Los Bambúes, Jardines de Roma y Santiago; los barrios San Martín y Bajo Los Molinos; calle Nueva, calle Dulce Nombre, calle Matasanos, El Palmar, La Suiza, Altos de Palermo, Portón del Valle, Jardines Universitarios 2, Piedra Blanca y calle Manzanos, entre otros.

La ESPH recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias y almacenar únicamente el agua que requieran para cubrir sus actividades básicas durante el periodo de suspensión.

Si desea más información de las suspensiones, puede visitar el sitio web o llamar al 2562-3774 de ESPH.