Simularon compra de casa y vaciaron cuenta bancaria: OIJ los busca

La Oficina Regional de Cóbano del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita colaboración a la ciudadanía para identificar a las personas que se observan en el video, ya que figuran como sospechosos del delito de fraude informático.
Los hechos ocurrieron el pasado 6 de enero del 2026 entre la 1:52 p.m. y las 6:42 p.m. en Cóbano, en Puntarenas, cuando en apariencia la víctima fue contactada vía telefónica por alguien que se hizo pasar por comprador de su propiedad en venta.
Le prometieron transferir un pago inicial y el resto a finales de enero de 2026. Luego, la enlazaron con un supuesto gerente de banco y le enviaron un enlace con un formulario que debía llenar. Tras completar el formulario, comenzaron a sustraer dinero de su cuenta bancaria.
Agentes judiciales piden a la población que cualquier información que pueda brindar de manera confidencial es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.