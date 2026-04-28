Simularon compra de casa y vaciaron cuenta bancaria: OIJ los busca

La Oficina Regional de Cóbano del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita colaboración a la ciudadanía para identificar a las personas que se observan en el video, ya que figuran como sospechosos del delito de fraude informático.

Los hechos ocurrieron el pasado 6 de enero del 2026 entre la 1:52 p.m. y las 6:42 p.m. en Cóbano, en Puntarenas, cuando en apariencia la víctima fue contactada vía telefónica por alguien que se hizo pasar por comprador de su propiedad en venta.

Le prometieron transferir un pago inicial y el resto a finales de enero de 2026. Luego, la enlazaron con un supuesto gerente de banco y le enviaron un enlace con un formulario que debía llenar. Tras completar el formulario, comenzaron a sustraer dinero de su cuenta bancaria.

Video: OIJ

Características de los sospechosos

Sospechoso #1: Masculino, vestía jacket color negra con logo en la parte frontal al lado izquierdo, utilizaba un casco de motociclista color negro con la letra y números “L52” en la parte frontal, usaba una cinta reflectiva color plateado, lentes y tenía tatuajes al costado derecho del cuello y en los dedos de ambas manos.

Sospechoso #2: Masculino, vestía camiseta color azul con una franja color blanco y utilizaba una cadena con un dije o colgante circular.

Agentes judiciales piden a la población que cualquier información que pueda brindar de manera confidencial es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.