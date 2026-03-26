Simulan allanamiento del OIJ para asaltar casa en Heredia

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La Fiscalía Adjunta de Heredia tomará declaración indagatoria a 7 personas detenidas como sospechosas de integrar un grupo criminal que habría simulado un allanamiento para cometer un violento asalto en una vivienda en San Isidro de Heredia.

De acuerdo con el Ministerio Público, una vez concluida esta diligencia, se valorará la solicitud de medidas cautelares ante el juzgado penal correspondiente.

Los imputados, de apellidos Hernández Marín, Romero Benavides, Chaves Carballo, Murillo Vargas, Madrigal Orozco, Cordero Granados y Rafael Murillo, fueron capturados durante 7 allanamientos realizados en Heredia y San José, donde además se decomisó evidencia relevante para la investigación.

Según la investigación, el grupo habría planificado el delito con antelación, utilizando incluso drones para vigilar la propiedad, identificar accesos y conocer las condiciones del lugar.

“Inclusive tenemos dos eventos donde estas personas despojan a las víctimas de criptoactivos, lo cual sería muy relevante, porque eso denota efectivamente que la organización criminal tiene los contactos para lograr ese tipo de acción de criptoactivos”, explicó Pablo Calvo, jefe a.i del Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ.

Los hechos se remontan al 4 de julio de 2025, cuando, en apariencia, los sospechosos llegaron a la vivienda haciéndose pasar por agentes del Organismo de Investigación Judicial.

Para ello, utilizaron indumentaria similar a la policial, como chalecos antibalas, camisetas con distintivos, pasamontañas, radios de comunicación y armas de fuego.

Bajo este engaño, habrían logrado que los ocupantes creyeran que se trataba de un allanamiento legítimo.

Una vez dentro de la vivienda, los sospechosos presuntamente amenazaron de muerte a las víctimas y las amordazaron utilizando cordones de zapatos.

En esas condiciones, sustrajeron múltiples bienes, entre ellos teléfonos celulares, tabletas, computadoras, joyas y dinero en efectivo.

Tras cometer el asalto, el grupo habría huido en varios vehículos. Sin embargo, 3 de los sospechosos fueron detenidos horas después del hecho.

Hallazgo de droga agrava la situación

Durante los operativos más recientes, las autoridades ubicaron 12 kilos de marihuana en la vivienda de 2 de los imputados, por lo que ambos enfrentarán un proceso adicional por presunta posesión de droga, el cual será tramitado por la Fiscalía de Flagrancia de Heredia.

El caso se mantiene en investigación bajo el expediente 25-005484-0059-PE, por los presuntos delitos de robo agravado, asociación ilícita y privación de libertad.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer completamente los hechos y determinar la posible participación de otras personas en este grupo criminal.