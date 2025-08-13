Más de 1.4 millones de personas participaron este miércoles del 7° Simulacro Nacional, según destacó la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
Este se desarrolló en conjunto con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SNGR), y se tuvo como reto multiplicar los escenarios de amenaza.
Es por esto que se llegó a contar no solo con evacuaciones por sismo, sino también por incendio, deslizamiento, erupción volcánica, tsunami, inundación, huracán y tornado.
La participación incluyó a más de 462 mil hombres y mujeres, 23 mil adultos mayores, y más de 575 mil niños y niñas de escuelas y colegios.
Las evacuaciones se realizaron “de costa a costa”, abarcando diversas amenazas y ubicaciones:
- Evacuación en el Parque Nacional Volcán Poás con turistas por simulación de erupción volcánica.
- Simulacros por erupción del Volcán Rincón de la Vieja en escuelas de Cañas Dulces y Buena Vista en Liberia.
- Ejercicio por amenaza de tsunami en Puerto Jiménez.
- Evacuaciones por inundación en comunidades como Bebedero de Cañas.
- Simulacros por deslizamiento en Aguas Zarcas, Cutris y La Palmera.
- Evacuación por incendio forestal en el Parque Nacional Barra Honda en Nicoya.
- Evacuación de edificios por terremoto en el centro de la capital.
- Centros educativos en todo el país fueron parte esencial del movimiento, participando por séptima vez consecutiva.
“Un año más, vemos un país comprometido, que recuerda que estamos expuestos a múltiples amenazas y que lo mejor es estar preparados para afrontarlas de la mejor manera”, afirmó Alejandro Picado, presidente de la CNE.
Declaraciones Alejandro Picado: