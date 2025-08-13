Más de 1.4 millones de personas participaron este miércoles del 7° Simulacro Nacional, según destacó la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Este se desarrolló en conjunto con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SNGR), y se tuvo como reto multiplicar los escenarios de amenaza.

Es por esto que se llegó a contar no solo con evacuaciones por sismo, sino también por incendio, deslizamiento, erupción volcánica, tsunami, inundación, huracán y tornado.

La participación incluyó a más de 462 mil hombres y mujeres, 23 mil adultos mayores, y más de 575 mil niños y niñas de escuelas y colegios.

Las evacuaciones se realizaron “de costa a costa”, abarcando diversas amenazas y ubicaciones:

Evacuación en el Parque Nacional Volcán Poás con turistas por simulación de erupción volcánica.

con turistas por simulación de erupción volcánica. Simulacros por erupción del Volcán Rincón de la Vieja en escuelas de Cañas Dulces y Buena Vista en Liberia.

Ejercicio por amenaza de tsunami en Puerto Jiménez .

. Evacuaciones por inundación en comunidades como Bebedero de Cañas.

Simulacros por deslizamiento en Aguas Zarcas, Cutris y La Palmera.

en Aguas Zarcas, Cutris y La Palmera. Evacuación por incendio forestal en el Parque Nacional Barra Honda en Nicoya.

en el Parque Nacional Barra Honda en Nicoya. Evacuación de edificios por terremoto en el centro de la capital.

en el centro de la capital. Centros educativos en todo el país fueron parte esencial del movimiento, participando por séptima vez consecutiva.

“Un año más, vemos un país comprometido, que recuerda que estamos expuestos a múltiples amenazas y que lo mejor es estar preparados para afrontarlas de la mejor manera”, afirmó Alejandro Picado, presidente de la CNE.

Declaraciones Alejandro Picado: