El Parque Natural Urbano Simón Bolívar, en San José, ahora albergará la colección natural del estado; es decir, los animales disecados y ejemplares de plantas que antes pertenecían al InbioPaque.



Esta decisión se toma tras el cierre del zoológico josefino en abril del año anterior. Por lo tanto, el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), así como la Municipalidad de San José, manejarán este nuevo centro verde en el corazón de la capital.

“Esas antiguas jaulas ahora se van a convertir en salas de arte”, expresó Jorge Rodríguez, jerarca de la cartera de Cultura.

Sumado a ello, Rodríguez destacó la posibilidad de realizar conciertos, exposiciones de arte y demás actividades en la zona.