Llamado de última hora, pero en Honduras lo recuerdan muy bien. Es zaguero y le ha dejado sus recuerditos a la H. Kendall Waston habla del choque de este jueves.

¿Cómo toma regresar como verdugo?

Con mucha alegría, con una ilusión enorme porque es un orgullo y una linda responsabilidad representar a la selección nacional. En el pasado hay lindos recuerdos, pero lo importante es el presente. Nos urge es sacar los 3 puntos para acercarnos a esa gran ilusión de clasificar al mundial.

¿Cómo es jugar en el estadio Francisco Morazán?

Es complicado, es un campo donde también es similar al Saprissa porque el aficionado está muy cerca. Sabemos que Honduras va a querer someternos en sus primeros minutos y eso es lo normal.

Ya está en nosotros cómo podemos asimilar esa presión. Van a tratar de imponerse entonces ya estamos trabajando en eso. El profesor ha hecho ciertos trabajos para prevenir todas esas situaciones y sacarles la mayor fortaleza a nuestros atacantes.

¿Han hablado del tema del arbitraje?

Mira es que no hemos hablado con ninguno de los jugadores sobre este tema, pero creo que ya este tipo de situaciones es más difícil que suceda por el VAR, entonces ahí es la gran diferencia de que si uno piensa que quiera devolverles el favor (a Honduras por gol fantasma) por así decirlo. Va a ser difícil que suceda.

¿Le molesta que lo critiquen por no haber estado en el microciclo?

La verdad no. Yo no escucho, no veo, no leo ni tanto lo bueno ni lo negativo.

Me es indiferente. ¿Sabes cómo lo tomo? a veces Dios hace cosas cuando uno menos lo piensa y de las maneras más extrañas. Entonces es así como lo tomo.

¿Qué le parece enfrentar a Benguché y Arboleda?

Los vi contra el Cartaginés, los movimientos que hacían. Ellos tienen sinergia, también ese equipo juega muy para ellos entonces ya uno va analizando ciertas cosas y movimientos que hacen. Ojalá que como conjunto podamos opacar todas las fortalezas que no sólo tengan ellos, sino que tenga el equipo en general.