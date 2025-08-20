Este miércoles por la mañana se reportó un accidente acuático en el Río Grande de Térraba, ocurrido alrededor de las 10:30 a.m.

Según la Cruz Roja Costarricense, 2 personas que trabajaban a bordo de una panga sufrieron un vuelco.

Fotografía: Cruz Roja Costarricense

Una de ellas logró salir del agua por sus propios medios, mientras que la otra, de aproximadamente 64 años, continúa desaparecida.

La Benemérita desplegó equipos especializados en buceo, unidades de primera intervención y ambulancias para atender la emergencia.

Fotografía: Cruz Roja Costarricense

Durante la tarde, se realizan inmersiones en el río con el objetivo de localizar a la persona desaparecida.