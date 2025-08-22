El Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) compartió este jueves 21 de agosto, una actualización de nuevos casos de gusano barrenador.

En la semana epidemiológica #32 del 2025 (del 3 al 9 de agosto), se reportan 407 casos nuevos en diferentes cantones del país.

Los cantones que más presentan casos son:

Sarapiquí (38)

Upala (35)

Aserrí (29)

Abangares (27)

Cantón central de Puntarenas (26)

Pococí (24)

Guácimo (21)

San Ramón (19)

San Carlos (18)

En total hay 24.565 casos acumulados, de los cuales una gran parte se encuentran en bovinos.