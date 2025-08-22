El Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) compartió este jueves 21 de agosto, una actualización de nuevos casos de gusano barrenador.
En la semana epidemiológica #32 del 2025 (del 3 al 9 de agosto), se reportan 407 casos nuevos en diferentes cantones del país.
Los cantones que más presentan casos son:
- Sarapiquí (38)
- Upala (35)
- Aserrí (29)
- Abangares (27)
- Cantón central de Puntarenas (26)
- Pococí (24)
- Guácimo (21)
- San Ramón (19)
- San Carlos (18)
En total hay 24.565 casos acumulados, de los cuales una gran parte se encuentran en bovinos.