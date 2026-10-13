Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Tras el potente terremoto del pasado viernes que sacudió con fuerza a Panamá y se percibió de forma intensa en varios puntos de Costa Rica y países vecinos, la actividad telúrica no da tregua en la región.

En los últimos días, las autoridades sísmicas han registrado una constante cantidad de movimientos telúricos y réplicas. Ante el impacto en infraestructuras y el riesgo de nuevos eventos, el Gobierno panameño declaró el fin de semana de manera oficial Estado de Emergencia.

Como parte de la respuesta institucional para mantener informada a la población y evitar la desinformación, las autoridades habilitaron una plataforma digital pública de Monitoreo Sísmico en Tiempo Real, donde se actualizan los datos de magnitud, profundidad y epicentros minuto a minuto.

Siga en vivo el reporte de los temblores y la actividad sísmica actualizada aquí: SISMOLIVE PANAMÁ.