Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

La diputada del Frente Amplio, Sigrid Segura, encendió las alarmas sobre el rumbo del Poder Ejecutivo y el deterioro de la institucionalidad democrática.

En entrevista para el podcast de Grupo Extra, “El Bien y el Mal”, la legisladora señaló que las decisiones del oficialismo en el Congreso reflejan un patrón constante de opacidad y bloqueo a la fiscalización de los fondos públicos.

“Si tuviera que decir muy honestamente, el objetivo que veo es destruir el país”, aseveró Segura al cuestionar el accionar del Gobierno en comisiones legislativas.

Según la parlamentaria, mientras el Ejecutivo sostiene un discurso confrontativo en cámaras, en la Comisión de Ingreso y Gasto Público se rechaza investigar contrataciones en seguridad e informes de la Contraloría sobre inconsistencias en las finanzas estatales.

“El que nada debe, nada teme“, subrayó.

Oposición en Cuesta de Moras

En materia laboral, la diputada rechazó el proyecto de Jornadas 4×3 impulsado por el Gobierno, desmitificando la tesis de la flexibilidad horaria y centrando la discusión en el impacto salarial.

“4×3 no es una discusión sobre el horario en el que la gente puede trabajar; es un tema salarial, es que por esas mismas horas le van a pagar menos. Ese es el meollo de este asunto”, enfatizó.

Segura calificó como un retroceso pretender “trabajar más y pagar menos”, advirtiendo sobre el impacto en la salud mental y las barreras para que la juventud acceda a una vivienda propia.

En la misma linea, sobre la explotación de oro en Crucitas, la legisladora criticó la propuesta oficialista que dejaría al país entre un 5% y un 7% de las ganancias.

“¿Por qué no negociamos a partir de un 50% para el país? ¿No sería más justo que si son recursos de esta tierra, al menos el 50% le quede a Costa Rica?”, cuestionó la congresista, quien alertó sobre el daño ambiental y las sospechas de financiamiento irregular en campañas ligadas a la minería.

Como especialista en ciencias de datos e inteligencia artificial, Segura denunció la falta de transparencia en la compra de tecnología estatal, viajes a Israel y El Salvador, y presuntos indicios de software de espionaje como Pegasus.

“Nos responden que la información es secreto de Estado. Aquí parece que hay un comercio muy oscuro con los datos de la gente”, alertó Segura.