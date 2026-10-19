Sigrid Segura sobre caída de Armonización: “Es un triunfo para Costa Rica”

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

La diputada del Frente Amplio (FA), Sigrid Segura, celebró este lunes el rechazo del proyecto de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional y aseguró que su fracción continuará impulsando reformas dirigidas a fortalecer la planificación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

La iniciativa fue archivada luego de no alcanzar los votos necesarios para su aprobación en segundo debate.

“Un triunfo para Costa Rica. Este lunes logramos enterrar la ley apagón, una ley que lo que hacía era traerle tarifazos a la gente y apagones al país”, manifestó Segura.

La legisladora utilizó nuevamente el término “ley apagón”, empleado por el FA durante la discusión del expediente para cuestionar la reforma promovida por el Gobierno.

Segura aseguró que, a criterio de su fracción, durante los seis meses en que se discutió la propuesta sus impulsores no lograron demostrar los beneficios que tendría para la población.

“En seis meses de discusión del proyecto no pudieron argumentar un solo momento por qué ese proyecto beneficiaba al pueblo de Costa Rica. No pudieron en seis meses hacerlo. Pueblo Soberano no pudo y, bueno, el día de hoy se ha archivado el proyecto”, afirmó.

Apostarán por otras reformas

La diputada adelantó que el Frente Amplio buscará ahora impulsar cambios dirigidos a fortalecer el papel del ICE dentro del sistema eléctrico nacional.

“Vamos a seguir trabajando en reformas que fortalezcan la planificación del Instituto Costarricense de Electricidad, que ha sido líder a nivel mundial en transición energética y que ha traído más de 70 años de electricidad a Costa Rica”, declaró.

Foto: Raquel Vargas.

Lanza críticas al oficialismo

Segura también vinculó el ambiente vivido este lunes en el Plenario con otros resultados adversos para el Partido Pueblo Soberano (PPSO).