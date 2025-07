Dra. Ana Yendry Morales

Sentirse un hijo deseado en la familia es muy importante para el bienestar emocional y el desarrollo saludable. Por eso, he generado para vos algunos signos y síntomas que pueden indicar que te sientes valorado y amado en tu entorno familiar:

Signos positivos que indican que te sientes un hijo deseado:

• Recibes muestras de cariño y atención: abrazos, palabras de afecto, gestos que te hacen sentir querido.

• Tus opiniones y sentimientos son tomados en cuenta: te escuchan y respetan tus puntos de vista.

• Participas en decisiones familiares: te incluyen en actividades y decisiones apropiadas para tu edad.

• Sientes apoyo en tus logros y dificultades: celebran tus éxitos y te brindan consuelo en momentos difíciles.

• Te sientes seguro y aceptado tal cual eres: no hay sentimientos de rechazo por parte de los miembros de la familia.

• Recibes atención y cuidado emocional: tus necesidades emocionales son atendidas con respeto y empatía.

Signos o síntomas que podrían indicar que no te sientes un hijo deseado:

• Sentimientos de rechazo o no aceptación: sentir que no eres suficiente o que no te quieren.

• Falta de atención o interés por parte de los padres: no recibir afecto, apoyo o interés en tu vida.

• Sentimientos de soledad o aislamiento dentro de la familia.

• Experiencia de críticas constantes o desvaloración.

• Dificultad para expresar tus sentimientos o sentirte cómodo en la familia.

• Baja autoestima o sentimientos de inseguridad relacionados con la percepción de tu aceptación en la familia.

Es importante recordar que estos signos pueden variar y que, si sientes que no te sientes deseado o amado, puede ser útil hablar con un adulto de confianza, como un psicólogo, consejero o alguien que pueda ayudarte a expresar tus sentimientos y buscar apoyo. La comunicación abierta y el apoyo emocional son clave para mejorar tu bienestar emocional y tus relaciones familiares.

