El expresidente Luis Guillermo Solís comparece este jueves 21 de agosto en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.

Los integrantes del foro legislativo lo convocaron con la intención de que se refiera a su relación con la situación de inseguridad del país y una posible relación con el exmagistrado Celso Gamboa.

El extraditable ocupó el cargo de ministro de Seguridad Pública entre el 8 de mayo de 2014 y 3 de febrero de 2015, en el gobierno de Solís.

