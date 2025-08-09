A medida que las mascotas envejecen, sus requerimientos se transforman porque ya no son los mismos cachorros llenos de energía de antes y es responsabilidad del tutor adaptar su estilo de vida para ofrecerles la mejor calidad posible en esta etapa.

Así que tome en cuenta la siguiente información con las recomendaciones clave para cuidar a una mascota de edad avanzada con respeto, empatía y compromiso.

Respete su ritmo

Los animales de edad avanzada suelen moverse con mayor lentitud y necesitan más horas de descanso.

Al momento de salir a pasear, es fundamental acompañarlos sin prisas.

“Es mejor que cuando se saquen de paseo no tomen trayectos extenuantes. Sobreexponerlos al ejercicio puede derivar en lesiones o fatiga innecesaria”, compartió Jessica Pérez, médica veterinaria.

Dieta adaptada a su nueva etapa

Como ocurre con los humanos, los animales mayores requieren una alimentación ajustada a sus condiciones.

Existen fórmulas diseñadas especialmente para esta etapa, con menor contenido calórico y nutrientes específicos para proteger órganos y articulaciones.

“Algunas mascotitas pueden necesitar alimentos especializados para problemas renales, hepáticos o digestivos. La consulta con el veterinario será clave para definir la dieta más adecuada”, citó.

Chequeos cada 6 meses

En el caso de los perros senior, deben acudir al veterinario con mayor regularidad, idealmente cada seis meses.