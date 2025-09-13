Este año, la celebración del 204 aniversario de la Independencia de Costa Rica contará con una herramienta tecnológica que permitirá a la ciudadanía unirse de forma virtual al recorrido de la Antorcha.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) habilitó el sitio web https://antorcha.mep.go.cr, donde se puede dar seguimiento en tiempo real a la ubicación del fuego de la independencia mediante tecnología satelital.

La iniciativa, bajo el lema “Libertad, cultura y bienestar: uniendo pasado, presente y futuro”, busca que las personas puedan participar en esta fiesta cívica desde cualquier lugar, utilizando teléfonos, tabletas o computadoras.

El recorrido virtual estará disponible durante los días 13 y 14 de setiembre.

De esta manera, quienes no puedan acercarse a las comunidades por donde pasa la caravana tendrán la posibilidad de acompañar el trayecto de la Antorcha Centroamericana de la Libertad de manera accesible y en directo.

Programación completa