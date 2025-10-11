Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido la mañana de este sábado en el sector de Bagaces, Guanacaste, dejó como saldo 7 personas heridas, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

El percance se registró sobre el puente Río Blanco, donde un vehículo liviano colisionó contra un objeto fijo. La Benemérita atendió la emergencia con 4 unidades, debido al alto número de pacientes y la complejidad de la escena.

“Se valoran 7 pacientes: tres en condición crítica, uno urgente y tres en condición estable”, informó la institución.

Entre los heridos más graves se encuentran una mujer de 14 años y dos hombres de 17 y 19 años, quienes fueron trasladados en condición crítica a la Clínica de Bagaces. Además, una mujer de 19 años fue llevada al mismo centro médico en condición urgente.

Las otras 3 personas involucradas resultaron con lesiones leves y rehusaron ser trasladadas a un hospital.

Las causas del accidente aún se encuentran bajo investigación por parte de las autoridades.