El Ministerio de Educación Pública (MEP) informó que siete centros educativos permanecerán cerrados este jueves 9 de octubre debido a las fuertes lluvias de los últimos días.
Las precipitaciones han provocado inundaciones, deslizamientos y afectaciones en los accesos a varias comunidades, principalmente en las Direcciones Regionales de Puntarenas y Occidente.
La medida se adopta en resguardo de la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo, de acuerdo con la alerta #33 emitida por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), la cual advierte sobre la alta saturación de suelos y las condiciones de riesgo que persisten en varias zonas del país.
Centros educativos cerrados
Dirección Regional de Occidente:
- Escuela La Constancia (Circuito 3)
Dirección Regional de Puntarenas:
- Escuela Riojalandia (algunos grupos serán convocados por la dirección del centro).
- Escuela Augusto Colombari.
- IPEC sede central (labora parcialmente en instalaciones de la Escuela Riojalandia).
- Escuela El Chagüite.
- Escuela Flora Guevara Barahona.
- Escuela Barrio San Luis.
El MEP informó que el personal docente y administrativo de estos centros deberá reincorporarse a partir de este jueves, con el objetivo de preparar y distribuir las Guías Didácticas a Distancia, realizar labores de limpieza, reactivar progresivamente los servicios de alimentación y retomar otras tareas propias de cada puesto.
La institución mantiene una coordinación permanente con la CNE, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) y los Comités Municipales de Emergencia para revisar las condiciones climáticas y de acceso a las comunidades afectadas.