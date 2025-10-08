El Ministerio de Educación Pública (MEP) informó que siete centros educativos permanecerán cerrados este jueves 9 de octubre debido a las fuertes lluvias de los últimos días.

Las precipitaciones han provocado inundaciones, deslizamientos y afectaciones en los accesos a varias comunidades, principalmente en las Direcciones Regionales de Puntarenas y Occidente.

La medida se adopta en resguardo de la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo, de acuerdo con la alerta #33 emitida por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), la cual advierte sobre la alta saturación de suelos y las condiciones de riesgo que persisten en varias zonas del país.

Centros educativos cerrados

Dirección Regional de Occidente:

Escuela La Constancia (Circuito 3)

Dirección Regional de Puntarenas:

Escuela Riojalandia (algunos grupos serán convocados por la dirección del centro).

Escuela Augusto Colombari.

IPEC sede central (labora parcialmente en instalaciones de la Escuela Riojalandia).

Escuela El Chagüite.

Escuela Flora Guevara Barahona.

Escuela Barrio San Luis.

El MEP informó que el personal docente y administrativo de estos centros deberá reincorporarse a partir de este jueves, con el objetivo de preparar y distribuir las Guías Didácticas a Distancia, realizar labores de limpieza, reactivar progresivamente los servicios de alimentación y retomar otras tareas propias de cada puesto.

La institución mantiene una coordinación permanente con la CNE, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) y los Comités Municipales de Emergencia para revisar las condiciones climáticas y de acceso a las comunidades afectadas.