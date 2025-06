Miguel “Piojo” Herrera habló en exclusiva para el programa de Acción 360, que se transmite de lunes a viernes a las 7 p.m. por la pantalla de Extra TV.

Leo Sandí, enviado especial de Grupo Extra para la Copa Oro, conversó con el técnico de la Sele sobre diversos temas.

¿Cómo está el grupo? ¿Se puede sacar el resultado ante Estados Unidos?

-Sin ninguna duda. Estamos trabajando para este enfrentamiento. Nos faltan tres días, trabajando muy concentrados, muy metidos en lo que queremos y pretendemos mostrar en la cancha, pero bien. No va a ser fácil, ningún partido de los que quedan, ya el último partido del grupo fue fuerte, los que siguen, pues si pasamos esta etapa puede ser que nos toque Honduras o Canadá y son duros. Y si estás en la final, el que llegue a la final es duro, entonces, creo que estamos conscientes de que si queremos llegar a la final y ganarla, hay que jugar dos finales más.

¿Importa la forma de ganar?

-Siempre importan las formas, pero al final de cuentas lo que prevalece en selección es el resultado, porque reitero, no tienes para recuperarte, perdí y la semana que entra pues trabajo, y la semana que entra puedo buscar el resultado, ya no hay mañana.

¿Visualiza penales?

-Yo espero que ganemos en los 90 minutos de partido, pero si hay que recurrir a esa situación, pues también están preparados los muchachos.

Miguel Herrera aseguró que la Sele está preparada para enfrentar a Estados Unidos – Captura de pantalla

¿Cómo está Jeyland Mitchell?

-Vamos a esperar el sábado a ver cómo se recuperan estos días. Si no está al 100, pues tenemos jugadores, necesitamos jugadores al 100%. El jugador ha sido importante, pero también estamos conscientes de que los que traemos para suplir son también muy importantes. Traía 26 titulares, hoy me quedan para este partido 22 y todos pueden jugar, cualquiera puede tomar la alternativa.

¿Cómo ha sentido a Jefferson Brenes? No ha jugado mucho

-Viene de una lesión fuerte, cerró jugando a ratitos en su equipo. Yo ya lo venía siguiendo desde antes, por eso es que Jefferson hoy está aquí, porque es un tipo que me llena el ojo. Obviamente hay otros tipos que están en más ritmo, pero al final de cuentas, cualquiera puede jugar.

¿Es un tema de ritmo?

-No ritmo, cualquiera puede jugar. El tema es que yo decido quiénes están y los que están es lo que yo pienso que hoy en día son los que están para iniciar y para cumplir con el compromiso que tenemos de enfrente. Y no quiero decir que Jefferson o Christopher no les haya tocado la oportunidad y no estén, están, y si yo decido mañana que ellos inician, estoy seguro que están listos. ¿No les ha tocado a algunos estar dentro de la cancha? Bueno, pues a lo mejor les toca en el momento más decisivo y responden, y son jugadores claves.