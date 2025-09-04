La chef Sophia Rodríguez no se quedó callada y lanzó una poderosa respuesta a quien intentó apagar su felicidad tras alcanzar su más reciente logro profesional.

La presentadora del canal 7 relató a través de sus historias en Instagram cómo un seguidor intentó opacar uno de sus mayores momentos de alegría al presentar su nuevo menú en su propio restaurante Kahli Centro Gastronómico.

“Hace unos días, cuando compartí que me había sido inevitable una lagrimita de felicidad al ver el menú final, una persona me respondió: ‘¿Cómo te vas a emocionar por un simple menú cuando hay tantos temas en el mundo más importantes?’”, contó Rodríguez.

Con firmeza, la chef le respondió explicando el arduo trabajo detrás de ese logro.

“Le respondí que no tenía idea de la cantidad de trabajo, personas, horas de dedicación, decisiones y meses de preparación que requiere un lanzamiento así. Se dice tan fácil ‘nuevo menú’, pero nadie imagina lo que implica hacerlo profesionalmente”, destacó en sus redes sociales.

Rodríguez agregó que a este proyecto le dedica muchas horas de su vida, razón por la que lo hace desde el corazón y con valores claros.

“Si hacemos las cosas de corazón, sin dañar a nadie y con valores claros, nadie debería creer tener la potestad o autoridad moral de juzgarnos en ningún sentido”, afirmó.

“Gente que tira veneno nunca faltará, pero afortunadamente siempre son minoría. Siempre habrá personas incapaces de alegrarse de nuestras alegrías; recuerden que lo que digan dice más de ellos y sus vacíos que de nosotros. Que todos tengan un lindo día, con muchos momentos que les emocionen y alegren”.