Ariel Lassiter es la segunda baja en la Tricolor, luego de que Warren Madrigal abandonara por fractura en el peroné. Lassiter presentó una fractura oblicua del tercer metacarpo de la mano izquierda.

El futbolista turrialbeño de 30 años confiesa que le duele dejar al equipo de todos, pero lo obligó su club el Portland Timbers de la MLS.

¿Cómo toma salir de la Sele?

Nunca es fácil. Warren (Madrigal) y yo estamos afuera. Lo de Warren es más grave. Lo mío es la mano, pero siempre es feo salir de la selección y no estar ahí para poder apoyar a los compañeros de cerca. Muy feo, pero es algo que tengo que hacer, debo regresar y recuperarme.

¿Qué le dijo el club?

Al final la decisión fue de los Timbers, ellos dijeron que no, al final, que podría ser más problema si me caigo o si me pegan en la mano puede ser feo. Aunque fuera así yo dije que haría todo lo posible para vendarme, porque quería jugar así. pero ellos me dijeron que no y debo regresar a hacerme una cirugía y recuperarme.

¿Cómo fue la lesión?

Estoy fracturado en el tercer dedo (de la mano izquierda). Yo me quería meter entre los dos defensas de Surinam y cuando choqué de una vez sentí algo raro en la mano. Fui donde el doctor, sentí que tenía el dedo afuera, pero todo estaba conectado. Ya cuando hicieron la radiografía vieron que tengo una fractura en la mano, entonces tengo que estar fuera. Me debo hacer una cirugía. Yo quería hacer todo lo posible para jugar, pero no puedo”, dijo Lassiter Acuña.