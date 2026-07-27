Siempre debemos defender y celebrar la vida, desde antes de nacer

Miguel Ángel Rodríguez

Expresidente de la República

Desde antes de nacer la vida es una bendición, el mejor regalo que Dios nos da.

Lo reconoce nuestra cultura, la fe religiosa de la gran mayoría del pueblo costarricense, y nuestra trayectoria constitucional.

Es un derecho reconocido y protegido por nuestra legislación Por eso establecimos la festividad nacional que hoy celebramos.

Hoy es el Dia Nacional “Vida Antes de Nacer”.

Fue establecido por el Decreto Ejecutivo Nº 28043-S, que tuve el honor de promulgar el propio 27 de julio de 1999 junto con el muy querido ministro de Salud Dr. Rogelio Pardo qdDg.

Desde 1882 nuestra constitución de 1871 estableció: “La vida humana es inviolable” lo que ha privado desde entonces.

La Sala Constitucional ha señalado de manera reiterada que la inviolabilidad de la vida humana es un derecho y un deber que se aplica desde la concepción de la persona.

La primera determinación se dio con el voto Nº 2000-02306 del 15 de marzo de 2000 que determinó: “En cuanto ha sido concebida, una persona es una persona y estamos ante un ser vivo, con derecho a ser protegido por el ordenamiento jurídico”. Señaló la Sala IV que la Constitución no permite hacer distinciones de rango según la etapa de desarrollo: el derecho a la vida debe protegerse con la misma fuerza tanto en el ser ya nacido como en el por nacer.

La Sala vinculó la Constitución con el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) el cual estipula que el derecho a la vida se protege, “ a partir del momento de la concepción”. Los magistrados concluyeron que la protección jurídica de la vida debe ser total e inflexible.

El decreto que determinó la celebración del Día Nacional “Vida antes de Nacer” se dio antes de esta determinación de la Sala Constitucional que vino a fortalecerlo, y entre sus fundamentos destacó la declaración constitucional del derecho inviolable a la vida y que el Código Civil en su artículo 31 indica que “La existencia de la persona física principia al nacer viva y se reputa nacida para todo lo que la favorezca desde 300 días antes de su nacimiento.”

Por eso nuestra legislación debe ser contraria al aborto voluntariamente provocado, lo cual ha sido así. Solo se exceptúa el aborto terapéutico cuando se realiza con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, siempre que este peligro no haya podido ser evitado por otros medios médicos.

Frente a las corrientes que irrespetan el derecho a la vida humana con la promoción del aborto, de los ejércitos, de las guerras, de la pena de muerte se levanta nuestra cultura, nuestros valores y nuestro sistema jurídico.

El respeto a la vida es el fundamento principal de la defensa de la dignidad y la libertad de todas las personas, sin discriminación alguna. Un trato no discriminatorio que arranca desde el propio origen de la vida de una persona.

Ningún derecho humano sería concebible sin el derecho a la vida.

Celebremos hoy y siempre la “Vida Antes de Nacer”.