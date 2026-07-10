Un hombre de 41 años murió y otro de 27 resultó gravemente herido luego de que dos sujetos armados irrumpieran en una cuartería y abrieran fuego contra ellos en barrio Disneylandia, en Pital de San Carlos.

El ataque ocurrió alrededor de las 8:30 p. m. en unos cuartos de alquiler ubicados frente al salón comunal de la comunidad. Según la información preliminar de las autoridades, dos hombres llegaron al sitio a bordo de una motocicleta.

Foto: Mariluz Rojas.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el acompañante descendió del vehículo, ingresó a uno de los cuartos de alquiler y disparó en múltiples ocasiones contra dos hombres que permanecían dentro del lugar. Tras cometer el ataque, ambos sospechosos escaparon del lugar en la misma motocicleta.

Foto: Mariluz Rojas.

Al sitio acudieron unidades de la Cruz Roja Costarricense, cuyos paramédicos declararon fallecido a un hombre de apellido Mendoza, de 41 años y de nacionalidad nicaragüense. La víctima presentaba un impacto de bala en el pecho y el herido tenía impactos en la rodilla y en el tórax.

Foto: Mariluz Rojas.

El segundo herido fue identificado como con el apellido Campos, de 27 años, también de nacionalidad nicaragüense. Debido a la gravedad de las lesiones fue trasladado inicialmente a la Clínica de Pital y posteriormente remitido al Hospital San Carlos.

Foto: Mariluz Rojas.

De manera preliminar, las autoridades indicaron que ambos hombres serían hermanos.

Tras recibir el reporte, oficiales de la Fuerza Pública desplegaron un operativo en distintos puntos de la zona para tratar de localizar a los responsables; sin embargo, hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Foto: Mariluz Rojas.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento del cuerpo y recolectaron indicios en la escena como parte de las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Foto: Mariluz Rojas.

Las autoridades mantienen abierta la investigación.

Con información de la corresponsal Mariluz Rojas.