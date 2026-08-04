Sicarios entran a casa y asesinan a joven de al menos 12 balazos 

Un hombre de apellido Jiménez, de 26 años, fue asesinado a balazos la noche del lunes, dentro de su vivienda en el sector de Cartagena, Santa Cruz de Guanacaste.

El caso es investigado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con la información preliminar, el incidente fue reportado alrededor de las 7:00 p.m. Según la investigación inicial, el joven se encontraba en el interior de la casa cuando dos hombres llegaron al lugar.

“Supuestamente ingresan a la vivienda y sin mediar palabra alguna y por razones que se investigan presuntamente le habrían disparado en múltiples ocasiones al ofendido, logrando impactarlo en al menos, se presume 12 de estas”, explicó el OIJ.

Tras el ataque, los sospechosos huyeron del sitio, mientras que Jiménez falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El OIJ mantiene la investigación en curso para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.