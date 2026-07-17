Sicarios entran a bar y acribillan a hombre: otro queda herido grave

Un ataque a balazos ocurrido la noche del jueves, dejó un hombre fallecido y otro gravemente herido dentro de un bar, en el sector de Siquirres, Limón.

De acuerdo con información preliminar, el establecimiento, que fue inaugurado recientemente, fue escenario de un aparente ataque directo cuando dos sujetos armados ingresaron al local, ubicado en una segunda planta, y sin mediar palabra dispararon en múltiples ocasiones contra dos hombres que se encontraban en el sitio.

Tras el ataque, uno de los afectados fue declarado fallecido en el lugar por personal de la Cruz Roja Costarricense, mientras que el segundo fue trasladado en condición crítica al Centro de Atención Integral en Salud (CAIS) de Siquirres.

Corresponsal Naun Mora.

La Cruz Roja informó que la emergencia fue atendida a las 8:52 p. m., cuando despachó dos unidades de soporte básico al sitio. Los socorristas localizaron a dos hombres adultos con múltiples impactos de bala; uno ya no presentaba signos vitales y el otro requirió traslado urgente al centro médico.

Corresponsal Naun Mora.

Según fuentes policiales, la principal hipótesis que manejan las autoridades es que el hecho respondería a un aparente ajuste de cuentas. No obstante, serán las investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) las que determinen el móvil del crimen e identifiquen a los responsables.

El caso permanece en investigación.

Con información del corresponsal Naun Mora.