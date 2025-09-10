Un violento hecho tuvo lugar la tarde del martes en el sector de Cuba Creek en Matina, Limón, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Este suceso dejó a un hombre fallecido y otro herido luego de que sicarios arremetieran a disparos contra el vehículo en el que se encontraban.

El OIJ destacó que la víctima mortal, de apellido Céspedes de 25 años, al percatarse del ataque armado descendió del vehículo e intentó huir corriendo; sin embargo, fue alcanzado por los disparos.

Esto le provocó heridas de gravedad, y pese a ser llevado a un centro médico, fue reportado sin signos vitales.

Por otro lado, el hombre herido, es un joven de 19 años, de apellido Sarmiento, 19 años. Este era el conductor, por lo que habría encendido el vehículo y se retiró del lugar.

Este se movilizó a otro sector, desde donde llamaron a la Cruz Roja. Los cuerpos de emergencia lo trasladaron a la clínica para la respectiva atención.

Según destacó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el caso se habría presentado a eso de las 5:00 p.m.

En la escena se recolectaron múltiples indicios balísticos que serán analizados.

El cuerpo del fallecido fue remitido a la Morgue Judicial. El vehículo en el que viajaban los ofendidos fue inspeccionado por las autoridades.

El caso continúa en investigación.