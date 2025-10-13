La Fiscalía Penal Juvenil del Ministerio Público advirtió sobre el creciente involucramiento de personas menores de edad en estructuras del crimen organizado, fenómeno que ha llevado a decenas de adolescentes a participar en homicidios, narcotráfico y otras actividades delictivas graves.

Según la fiscal adjunta penal juvenil Gabriela Alfaro, los jóvenes entre 12 y 18 años ocupan el último eslabón de estructuras piramidales que operan como empresas criminales. Son reclutados para actos violentos, principalmente asesinatos, y cumplen funciones de alto riesgo sin recibir protección alguna.

Durante el año 2024 se contabilizaron 67 causas judiciales en las que participaron menores de edad vinculados con delitos de homicidio.

En 16 de esos expedientes, las investigaciones determinaron un nexo directo con organizaciones criminales. Estas cifras representan un 7,6% del total de homicidios registrados en el país ese año.

La jerarca explicó que las organizaciones aprovechan las condiciones de vulnerabilidad para captar adolescentes.

“Las estructuras detectan debilidades emocionales y económicas. Ofrecen pequeñas sumas o una sensación de protección que desaparece cuando son detenidos o mueren”, dijo en el programa Voces MP de Radio Columbia.

Los datos del Ministerio de Justicia y Paz confirman la magnitud del problema pasando de 205 jóvenes privados de libertad en 2023 y 232 en 2024, a 248 al 1° de setiembre de este año en centros del régimen penal juvenil.

La Fiscalía también identificó zonas con mayor incidencia de reclutamiento y homicidios cometidos por menores. San José encabezó la lista con 19 casos, seguido de Puntarenas, Alajuela, Turrialba y Limón.

La funcionaria insistió en que la prevención es la única vía efectiva para enfrentar el fenómeno.

“Prevenir es lo único factible ante la violencia. Las comunidades deben reforzar la contención familiar, la educación y los espacios de seguridad”, enfatizó Alfaro.

El Ministerio Público reiteró que en delitos graves como el homicidio la mayoría de las sentencias impuestas son privativas de libertad, con penas de hasta 15 años según el rango de edad.

La institución llamó a fortalecer la cooperación entre centros educativos, familias y entidades públicas para impedir que más adolescentes cambien los cuadernos por armas y terminen atrapados en una espiral donde, como advirtió la Fiscalía, “las opciones suelen reducirse a dos: la cárcel o la muerte”.

Cifras judiciales contra menores

• 67 causas en 2024 con participación de personas menores de edad en delitos de homicidio.

• 16 casos tuvieron vínculo comprobado con estructuras del crimen organizado.

• Representan un 7,6% del total de homicidios registrados ese año (879 muertes).

Detenciones en penal juvenil

• 248 menores permanecen bajo régimen cerrado en centros del Ministerio de Justicia y Paz.

• Las sanciones varían según edad:

– De 12 a 15 años, hasta 10 años de prisión.

– De 15 a 18 años, hasta 15 años de prisión.

Provincias con mayor incidencia

1. San José – 19 causas

2. Puntarenas – 16 causas

3. Alajuela – 4 causas

4. Turrialba y Limón – 3 causas cada una

Zonas críticas

• Distritos con actividad de reclutamiento: Pavas, Desamparados, Barranca y Limón centro.

• En algunos casos se detectó traslado de estructuras criminales entre Pococí y Turrialba tras operativos policiales.

Fuente: Fiscalía

Prevención en marcha

• La Fiscalía Penal Juvenil imparte charlas y capacitaciones en centros educativos.

• Se impulsa la creación de agentes replicadores comunitarios que transmitan información sobre riesgos y deberes ante la ley.