El caso del asesinato del exmilitar nicaragüense Roberto Samcam, ocurrido el pasado 19 de junio en Moravia, dio un giro clave este viernes tras los allanamientos realizados en León XIII y Cañas, donde el OIJ y el Ministerio Público lograron detener a varios sospechosos.

Lo más relevante de la investigación es la aparición de un intermediario costarricense, pieza que no había sido identificada en atentados anteriores como el de Joao Maldonado. Este hombre, de apellido Chávez, habría actuado como enlace entre quienes ordenaron el crimen y los ejecutores, coordinando transporte y logística.

Operativo en la León XIII. Foto: Wilbert Hernández.

Sospechosos detenidos:

Chacón, mujer de 30 años, detenida en vía pública.

Claves, hombre de 35 años detenido en Cañas.

Cordero, hombre de 23 años detenido en allanamiento en la ciudadela León XIII.

Castro, hombre de 33 años detenido en vía pública.

Según los investigadores, un pago de apenas 50 mil colones sirvió para trasladar a los presuntos sicarios desde Coronado hasta el sitio del homicidio. Entre los sospechosos figura también un joven de apellido Carvajal, señalado como el gatillero que disparó contra Samcam dentro de su vivienda.

El exmilitar Roberto Samcam.

“Se están deteniendo a los autores materiales del homicidio, a un intermediario costarricense, todavía no tenemos una posibilidad de ahondar más o expandir la investigación hacia otras personas de otros países. Básicamente, el móvil fue un asesinato por comisión, por encargo, eso es directamente lo que yo podría decir”, explicó Randall Zúñiga, director del OIJ.

Declaraciones del director del OIJ, Randall Zúñiga.

Por su parte, el fiscal general, Carlos Díaz, destacó la importancia del avance.

“El día de hoy estamos haciendo allanamientos, se pretende detener, en este caso a los autores materiales, vamos a continuar con la investigación respecto a los autores intelectuales, en eso no vamos a escatimar esfuerzos, con esto no nos damos por contentos, llamémoslo así, por solo detener a los autores materiales”.

Operativo en la León XIII. Foto: Wilbert Hernández.

“Vamos a seguir la investigación, tenemos varias líneas, en ese sentido, una de las más fuertes es que eventualmente pueda ser un crimen ordenado políticamente. Ya estamos resolviendo quiénes fueron los autores materiales, y pretendemos seguir avanzando para llegar a los autores intelectuales, por lo menos determinar quiénes ordenaron esta ejecución”, agregó Díaz.

Las autoridades subrayan que el crimen de Samcam comparte patrones con ataques anteriores contra opositores nicaragüenses en Costa Rica: seguimiento previo, logística débil y la participación de jóvenes sin experiencia criminal en homicidios.

Las investigaciones siguen abiertas de parte de las autoridades para determinar quién estuvo detrás de la orden.