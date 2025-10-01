Siendo el problema sexual masculino más frecuente en nuestra sociedad es común que surjan múltiples ideas erróneas en torno a esta disfunción.

¿La eyaculación precoz consiste en terminar rápido el acto sexual? NO. El problema reside en terminar rápido cuando se desea continuar con la relación sexual.

Algunas veces, las parejas desean y anhelan tener relaciones rápidas. Por ejemplo, en las mañanas antes de ir al trabajo, o en un encuentro fugaz en que no se cuenta con mucho tiempo.

¿La eyaculación precoz es más frecuente cuando se tienen pocas relaciones sexuales? Sí. Hoy sabemos que largos periodos sin actividad sexual provocan eyaculaciones rápidas. Muchos casos, catalogados como eyaculación precoz, ceden sin tratamiento con solo aumentar la frecuencia de relaciones sexuales.

¿La eyaculación precoz la padece el hombre, pero también la sufre la mujer? SÍ. Recordemos, las eyaculaciones rápidas impiden, en muchos casos, que la mujer llegue al orgasmo, de tal forma que ella logra la excitación, pero cuando se va acercando al clímax la relación acaba porque se dio la salida del semen.

¿La eyaculación precoz se trata con Viagra? NO. Viagra fue ideado para los problemas de erección, no para tratar los problemas de eyaculación precoz.

¿La eyaculación precoz desaparece con la edad? NO. Los problemas eyaculatorios usualmente se mantienen a lo largo de la vida hasta que son tratados.

¿La eyaculación precoz es un signo del egoísmo masculino? NO. Para la mayoría de los hombres es vergonzoso y frustrante no dar la talla en la cama. Y desearían poder durar más para que su pareja se complazca.

¿Él termina rápido porque quiere? NO. La eyaculación precoz es una disfunción sexual que no depende de la voluntad. El hombre, aunque se esfuerce, en poco va a retardar la salida del semen. Para poder controlar la eyaculación debe recibir un tratamiento específico.

¿La eyaculación precoz se presenta en todos los encuentros sexuales? NO. Los problemas eyaculatorios se pueden presentar solo en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando se inicia una relación de pareja.

¿La eyaculación precoz tiene tratamiento? Sí. En la actualidad estamos en capacidad de resolver más del 95% de estos problemas de manera rápida y sencilla.



