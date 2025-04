Michael Barrantes se ha convertido en un referente en cualquier club al que llega, y en Santa Ana FC no ha sido la excepción.

El cuadro santaneco se encuentra en una situación difícil en la tabla acumulada, ya que se encuentran en el último lugar a 8 puntos de Santos, con 18 por disputarse.

Si Santa Ana no logra su permanencia en Primera División, ¿qué hará Barrantes? ¿se va a retirar a sus 41 años? el mediocampista lo respondió en Tiempo Extra, por Extra Radio 92.3 F.M.

“Antes de que empezara este torneo, ya yo me había sentado a hablar con mi familia, ya más o menos hemos ido visualizando más puntualmente el momento que quiero retirarme, entonces estoy tranquilo. Sé que el día de mi retiro no va a ser porque suceda que ya no tenga ganas, que ya me levante un día y diga, ya estoy cansado, estoy aburrido, no quiero ir a entrenar, por ejemplo, que no sé si a muchos les ha pasado, pero en mi caso no va a ser así, prácticamente ya la decisión la tengo tomada“.